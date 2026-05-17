Пикап с 15 души падна в придошла река в Китай, един е загинал

Китай изпрати спасителни екипи в югозападния автономен район Гуанси-Чжуан, след като пикап с 15 пътници падна в придошла река, предаде Xinhua.

Инцидентът е станал снощи. До момента е открито тялото на един загинал, а девет души все още са в неизвестност.

Проливните дъждове в южните части на Китай през уикенда повишиха риска от наводнения. Министерството на управлението при извънредни ситуации е провело срещи с местните власти за координиране на действията, пише БТА.