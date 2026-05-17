IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 30

Пикап с 15 души падна в придошла река в Китай, един е загинал

Девет души са изчезнали

17.05.2026 | 13:30 ч. 0
Снимка: БГНЕС

Снимка: БГНЕС

Китай изпрати спасителни екипи в югозападния автономен район Гуанси-Чжуан, след като пикап с 15 пътници падна в придошла река, предаде Xinhua.

Инцидентът е станал снощи. До момента е открито тялото на един загинал, а девет души все още са в неизвестност.

Свързани статии

Проливните дъждове в южните части на Китай през уикенда повишиха риска от наводнения. Министерството на управлението при извънредни ситуации е провело срещи с местните власти за координиране на действията, пише БТА.

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Добави ни в предпочитани източници в Google

Тагове:

китай пикап
Новини
Виж всички новини
Свят
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem