Формула ще определя кога една цена е необосновано висока

Дали една цена е необосновано висока ще се определя по формула, която тепърва ще бъде разписана в наредба на Министерския съвет. Това заяви заместник-председателят на Комисията за защита на конкуренцията Радомир Чолаков в предаването "Опорни хора".

Той коментира мерките на правителството срещу високите цени, сред които разширяване на правомощията на КЗК и КЗП, проверки и идеи за по-строг контрол върху пазара.

На въпрос дали има риск КЗК да се превърне в "бухалка", както твърдят представители на опозицията, Чолаков отговори, че подобни опасения са неоснователни.

"Не мога да си обясня защо влизаме в този наратив, че КЗК или изобщо органите стават "бухалки" - кой досега е констатирал случай, в който КЗК да е станала "бухалка", каза той пред Bulgaria ON AIR.

По думите му не става въпрос за нови правомощия, а за попълване на липсващи дефиниции в закона.

"Става дума за няколко дефиниции, които досега липсваха в закона, което пречеше на КЗК да използва съществуващите си правомощия в пълен обем и тази празнота се попълва", обясни Чолаков.

"Няма да интервенираме цените"

Заместник-председателят на КЗК коментира и случаите, при които определени продукти струват повече в България, отколкото в по-богати европейски държави.

Според него институциите ще се опитат да анализират механизмите на ценообразуване в други държави и да търсят причините за разликите.

"Ще получим възможност за сравнителна преценка - да видим защо в България се получава това, което се получава, пък примерно на чуждия пазар цената е по-ниска", каза той.

Чолаков беше категоричен, че КЗК няма намерение да се намесва пряко в определянето на цените.

"Никой няма намерение да интервенира ценообразуването. Искам да го кажа абсолютно пряко - нямаме намерение да интервенираме ценообразуването, още повече, че това не е работа на КЗК да се занимава с ценообразуването към крайния потребител", заяви той.

"Горивата зависят от войните"

По темата за високите цени на горивата Чолаков посочи, че България е силно зависима от международната обстановка.

"Горивата зависят от международните пазари, така че там сме много зависими от някаква външна ситуация", каза той.

Според него евентуална подкрепа може да се търси чрез директно подпомагане на определени транспортни сектори.

"С две войни от двете страни на България и с прекъснати логистични пътища нещата наистина са много тревожни", заяви Чолаков.