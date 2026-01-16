IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
БСП-ОЛ: Промените в Изборния кодекс в 12 без 5 са опасни

Ще настояваме машините да вадят протокол и отрязъците да се броят

16.01.2026 | 17:22 ч. 1
БГНЕС

БГНЕС

“Единственото, за което ще настояваме, е машините, с които се гласува и сега, да броят, да вадят протокол, и отрязъците, които излизат, също да се броят, за да се сверят резултатите”, заяви депутатът от ПГ на БПС-ОЛ Атанас Атанасов.

Председателят на Младежкото обединение на БСП добави, че промени в Изборния кодекс в “12 без 5” са опасни.

По думите на Атанасов сегашните машини не трябва да останат само принтери, а да се върнат в пълната им функционалност, да броят и да вадят протокол, да се броят и разписките, след което се засичат и двата протокола.

"Това е теза, подкрепяна и от президента Румен Радев. Що се отнася до сканиращите машини, не трябва отново да притесняваме хората как и с какво ще гласуват. Няма време дори да се обучат изборните администрации и да се обясни на хората как ще се гласува с новите машини", коментира депутатът. 

Попитан за върнатия неизпълнен мандат от "Алианс за права и свободи", Атанасов каза, че президентът решава на коя дата ще бъдат изборите. 

БПС-ОЛ Атанас Атанасов Изборен кодекс промени машини предсрочни избори
