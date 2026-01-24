IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Новини

78-годишен мъж загина при пожар в Ловеч

Общо 64 пожара са потушени в страната за 24 часа

24.01.2026
Общо 64 пожара са потушени в страната през изминалото денонощие, един човек е загинал, съобщават от Главна дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" на МВР, на сайта на ведомството. Информацията е към 6:00 ч. тази сутрин.

Мъж на 78 години е загинал при пожар в апартамент в Ловеч. Пожарът е загасен от два пожарни автомобила от Районна служба "Пожарна безопасност и защита на населението" - Ловеч.

За последното денонощие противопожарните звена са реагирали на 93 сигнала за произшествия.

С преки материални щети са възникнали 30 пожара, от които 15 в жилищни сгради, два в промишлени сгради, два в спомагателни, временни или паянтови постройки и три в транспортни средства. 

Без нанесени материални щети са възникнали 34 пожара, от които 19 в отпадъци и девет в готварски уреди и комини.

Извършени са 25 спасителни дейности и помощни операции, от които шест при катастрофи в транспортни средства Регистрирани са четири лъжливи повиквания, пише БТА. 

