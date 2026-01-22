Бонев за кризата в София: Пожарът се е разраснал, къщата гори

“Водещо за участието на "Спаси София" в национални избори ще бъде могат ли нещо да предложат. Водят се вътрешни консултации и външни разговори в сферата на антикорупционната политика и ще зависи от това ще се постигне ли споразумение”, каза пред БНР лидерът на "Спаси София”.

Общинският съветник добави, че за формацията местните избори през 2027 година са приоритетни. Борисов, Пеевски, корупцията, геостратегическия път на България са червените линии, които Бонев открои.

"Неизбежно е в някакъв момент да участваме на национални избори, тъй като в парламента чукаме на затворена врата”, добави общинският съветник.

"Нашата коалиция, барабар с кмета Васил Терзиев, се провали в изпълненията на предизборните обещания, които даде и то в няколко много ключови сектора, един от които е да бъде направена пълна ревизия на управлението на ГЕРБ", отчете Бонев и посочи това като една от причините да напуснат коалицията с ПП-ДБ.

Според общинският съветник не са били показани публично "старите схеми" и "продължава в Общината да има хора, които са абсолютни партийни назначения на ГЕРБ".

Липса на комуникация

Бонев каза още, че комуникацията с районните кметове отдавна е скъсана, изключение правят няколко теми. “Информация не се дава и се крие”, коментира съветникът в предаването “12+3”.

"В момента Столичната община е затворена крепост на информация."

"Спаси София" война с Васил Терзиев не води, увери Бонев и добави, че за година и половина до настъпването на кризата Столичната община не е положила никакви усилия за укрепването на общинския капацитет.

“Пожарът се е разраснал, къщата гори", коментира ситуацията Бонев.

Борба с мафията

"Столичният кмет и Столичната община драматично, скандално, почти престъпно забавиха пускането на новите обществени поръчки. Те бяха пуснати към Агенцията за обществените поръчки за становище 10 дни преди договорите да изтекат. За сравнение – предишният кмет на София, която също категорично не се справяше с тази си задача, ги е пускала година, че даже година и половина по-рано. Поръчка за тоалетна хартия дори се обжалва”, обясни общинският съветник и добави:

“Някой да смята, че поръчка за 700-800 милиона лева за почистването няма да се обжалва, означава, че не знае къде се намира. Той (Васил Терзиев – бел. ред.) беше предупреден, че тази поръчка трябва да се пусне. Ние го предупреждавахме. Той държеше партиите от коалицията на тъмно за процеса по напредък за подготовката на тези договори. Тези поръчки се забавиха фатално. Аргументът "държавата ми пречи, защото агенцията ми е забавила становището" е абсолютна манипулация."

"Самият кмет отначало говореше за борба с мафията, едно от последните му изказвания беше: "ако всички са мафия, кой ще чисти". Очевидно позицията му се смени", изрази мнение Бонев.

По думите му, половин София в момента е дадена на фирмите, свързани с "Титан", а собственици на "Титан" са хора с прякори.