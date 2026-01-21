Мъж почина от задушаване при пожар в шуменско село

Мъж на 77 години от шуменското село Дибич е починал след задушаване при пожар, съобщиха от Областната дирекция на МВР.

В 04:33 часа тази нощ е получен сигнал за пожар в частен дом в селото. Към адреса веднага са насочени два противопожарни екипа на пожарната в Шумен. Пристигналите на мястото огнеборци заварили силно развит пожар в къща.

В една от стаите е намерена и евакуирана жена на 72 години. В другата стая, откъдето е тръгнал пожарът, е открит 77-годишен мъж в безжизнено състояние. Той е евакуиран и прегледан от медици от Центъра за спешна медицинска помощ, които са установили, че се е задушил в съня си.

Пламъците, които били на площ от около 40 кв.м, по всяка вероятност са тръгнали от печка на твърдо гориво. Огнеборците са установили, че е отворена вратичката ѝ, от която вероятно е паднала жар, предаде БТА.