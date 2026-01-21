IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 55

Мъж почина от задушаване при пожар в шуменско село

Пламъците по всяка вероятност са тръгнали от печка на твърдо гориво

21.01.2026 | 12:43 ч. 0
Снимка: архив, БГНЕС

Снимка: архив, БГНЕС

Мъж на 77 години от шуменското село Дибич е починал след задушаване при пожар, съобщиха от Областната дирекция на МВР. 

В 04:33 часа тази нощ е получен сигнал за пожар в частен дом в селото. Към адреса веднага са насочени два противопожарни екипа на пожарната в Шумен. Пристигналите на мястото огнеборци заварили силно развит пожар в къща. 

В една от стаите е намерена и евакуирана жена на 72 години. В другата стая, откъдето е тръгнал пожарът, е открит 77-годишен мъж в безжизнено състояние. Той е евакуиран и прегледан от медици от Центъра за спешна медицинска помощ, които са установили, че се е задушил в съня си.

Пламъците, които били на площ от около 40 кв.м, по всяка вероятност са тръгнали от печка на твърдо гориво. Огнеборците са установили, че е отворена вратичката ѝ, от която вероятно е паднала жар, предаде БТА. 

 

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

пожар село Дибич
Новини
Виж всички новини
България
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem