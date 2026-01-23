IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Двама са загинали при пожари през последното денонощие

Потушени са общо 54 пожара в страната

23.01.2026 | 08:07 ч. 0
Потушени са общо 54 пожара в страната през изминалото денонощие, а противопожарните звена са се отзовали на 93 сигнала за произшествия, съобщава на сайта си Главна дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" (ПБЗН). При пожарите са загинали двама души. 

Рано сутринта вчера в ОЦ при РДПБЗН- в Ловеч е получено съобщение за възникнал пожар в къща в с. Ломец, община Троян. Към произшествието са изпратени два пожарни автомобила. При пристигане на екипите на място се установява, че гори една от стаите на къщата и в нея има загинал 82-годишен мъж. 

В ОЦ при СДПБЗН вчера по обед е получено съобщение за задимяване в къща в столичния квартал „Драгалевци“. На място е изпратен един пожарен автомобил. При влизане в къщата е установено тлеене на диван в една от стаите. В друга стая е намерен загинал 90-годишен мъж. 

С преки материални щети са възникнали 26 пожара, от които 11 в жилищни сгради, един в промишлени сгради, десет в транспортни средства и други. Без нанесени материални щети са възникнали 28 пожара. Извършени са 36 спасителни дейности и помощни операции, като е имало и три лъжливи повиквания, пише БТА.

