Колите по българските пътища постепенно гонят 4 милиона

В края на 2024-а е имало 3 640 720 превозни средства, което е със 127 900 повече спрямо 2023 година

24.01.2026 | 12:15 ч. 23
Снимка: БГНЕС

По българските пътища в края на 2024-а е имало 3 640 720 превозни средства, което е със 127 900 повече спрямо 2023 г., или ръст от 3.6% - над два пъти по-голям от средния за Евросъюза (+1.5%). Тенденцията е стабилна, защото през 2023-а превозните средства у нас пък са се увеличили със 124 926 спрямо 2022-а.

Това сочи януарският доклад на Асоциацията на европейските автомобилни производители (ACEA), който систематизира данните до 31 декември 2024 г. Най-голям е делът на леките коли - 3 117 711 (ръст с 3.7% спрямо 2023 г.). Следват микробусите - 359 188 (+1.1%), камиони - 145 682 (+9.6%), и автобуси - 18 142, като единствено в този сектор има спад от 1.2 %, съобщава в. "Сега".  Данните на ACEA сочат, че в България почти на всеки двама души се пада по един лек автомобил - 484 на 1000 човека. Само година по-рано - през 2023-а, съотношението е било 466/1000, а през 2022-а - 447/1000. 

Това означава, че нашата страна е пред шест други по "гъстота" на леките превозни средства. Най-ниско през 2024 г. в Евросъюза в това отношение е Латвия с 418/1000, а след България са още Румъния (443/1000), Унгария (445/1000), Ирландия (462/1000), Швеция (472/1000) и Дания (479/1000). На другия полюс - най-много леки автомобили на глава от населението се падат на Италия (701/1000), следвана от Люксембург (680/1000), Кипър (670/1000), Исландия (649/1000) и Естония (633/1000).

Електрическите автомобили с батерии са едва 2.3% от общия автомобилен парк в ЕС, докато plug-in хибридите съставляват 1.4%. Само шест държави от ЕС са имали дял на електромобилите с батерии над 4%, като Дания (12.1%) е водеща. В Норвегия над 1/4 от всички автомобили в движение вече са електрически с батерии, пише БГНЕС.

коли българия
