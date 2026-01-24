Гергана Паси: Соломон трябва да се извини на Цветанка Ризова

Гергана Паси, съпругата на Соломон Паси, настоя той да поднесе извинение на Цветанка Ризова. Поводът е телевизионното му участие, в което той беше гост на журналистката.

"С цялата ми обич и уважение към Соломон Паси, мисля, че тази вечер не беше уважителен към един български журналист и към една дама - Цветанка Ризова и й дължи извинение", написа съпругата на председателя на Атлантическия клуб.

Соломон Паси гостува на Ризова, за да коментира присъединяването ни към Съвета за мир. Разговорът започна спокойно, като в началото гостът обясни, че не вижда проблем в това премиер в оставка да е подписал документа за присъединяването ни. По думите му подобни ключови решения са били вземани и от други чужди премиери, докато са били в оставка.

В хода на разговора Цветанка Ризова на няколко пъти задаваше въпроси на събеседника си, което видимо го изнерви, и той предупреди водещата да не го прекъсва.

"Няма как, това е разговор, а не монолог", хладнокръвно отговори Ризова. Паси продължи, но при следващия ѝ въпрос отново настоя да не бъде прекъсван и дори заплаши, че ще си тръгне от студиото. Той обясни, че предварително е предупредил човека, който го е поканил, че ще дойде, само ако не бъде прекъсван.