IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 48

100% увеличение на цена в мебелен магазин, НАП и КЗП проверяват

Набляга се на паркинги, хранителни магазини

24.01.2026 | 15:52 ч. 17
Bulgaria ON AIR

Bulgaria ON AIR

Вече 24 дни от въвеждането на еврото у нас - продължават проверките на КЗП и НАП за нарушения на Закона за въвеждане на еврото. 

Сигналите до Комисията за защита на потребителите са намалели значително.

През първата седмица те са били малко над три хиляди, сега вече са 900, като са установени под 10% нарушения. 

Набляга се на паркинги, хранителни магазини. Днес обект на проверка беше и мебелен магазин в столицата, съобщи Bulgaria ON AIR.

"Този сигнал, който ни доведе до един от големите мебелни магазини, е доста сериозен. Потребителят си е купил гардероб миналата година, който струва 1599 лв. Към днешна дата потребителят проверява сайта и установява, че цената вече е 1599 евро. В сигнала се твърди, че има 100% увеличение на цената", уточни Цветислава Лалова от Комисията за защита на потребителите.

"Когато извършваме проверките, винаги уточняваме дали продуктът не е бил в промоционален период", допълни тя.

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

КЗП НАП проверки Bulgaria ON AIR
Новини
Виж всички новини
България
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem