100% увеличение на цена в мебелен магазин, НАП и КЗП проверяват

Вече 24 дни от въвеждането на еврото у нас - продължават проверките на КЗП и НАП за нарушения на Закона за въвеждане на еврото.

Сигналите до Комисията за защита на потребителите са намалели значително.

През първата седмица те са били малко над три хиляди, сега вече са 900, като са установени под 10% нарушения.

Набляга се на паркинги, хранителни магазини. Днес обект на проверка беше и мебелен магазин в столицата, съобщи Bulgaria ON AIR.

"Този сигнал, който ни доведе до един от големите мебелни магазини, е доста сериозен. Потребителят си е купил гардероб миналата година, който струва 1599 лв. Към днешна дата потребителят проверява сайта и установява, че цената вече е 1599 евро. В сигнала се твърди, че има 100% увеличение на цената", уточни Цветислава Лалова от Комисията за защита на потребителите.

"Когато извършваме проверките, винаги уточняваме дали продуктът не е бил в промоционален период", допълни тя.