Близки и приятели си взеха последно сбогом с Калин Терзийски СНИМКИ

БГНЕС 1 / 9 / 9

Близки и приятели се сбогуваха с писателя Калин Терзийски, който си отиде на 22 януари 2026 г.

Поклонението се състоя днес от 13:30 часа в ритуалната зала на Централните софийски гробища. На церемонията присъстваха Деян Енев, Михаил Вешим, Любен Дилов, Ники Кънчев и др.

„Калин Терзийски най-вече ще го свързвам с неспокойния му дух и книгите му, а през последните години и с картините му. Това е преди всичко човек на словото. Човек, който виждаше историите, усещаше ги, минаваха през него. В голяма част от своите произведения той не се срамуваше да покаже, че е себе си и да търси истината“, каза Ники Кънчев, цитиран от БГНЕС.

Терзийски бе роден на 22 март 1970 г. в София. Завършил е Националната природоматематическа гимназия (НПМГ) в столицата. По това време пише първите си стихотворения в сюрреалистичен стил „Стихове на тъмно“. След отбиване на двугодишна военна служба в Гранични войски през 1990 г. записва медицина във Висшия медицински институт – София, където завършва през 1996 г., след което специализира психиатрия до 2000 г. По това време работи и като дърводелец, анкетьор, санитар и медицинска сестра.

В първите четири години след завършването си работи като психиатър във втората по големина психиатрия в България – Държавна психиатрична болница „Свети Иван Рилски“ в кв. Курило, Нови Искър. Успоредно с това започва да пише за вестници и за списанията „SAX“, „Егоист“, „Клуб М“, „Ева“, „Едно“, „Night life“.

През 1997 г. получава присъда за дребно хулиганство за политически протест, задето е запалил огън на площада пред сградата на Народното събрание, заедно с Мартин Карбовски.

През 2000 г. напуска работата си на лекар и се отдава изцяло на писането. Работи като сценарист в телевизии и радиа. От 1996 до 2010 г. работи като сценарист в предаванията: „Квартал“, „Лица“, „Каналето“ (БНТ), „Досиетата Хъ“ (Дарик радио), „Шаш“, „Пълна лудница“. През 2003 участва в провеждането на обществените експерименти на Мартин Карбовски.

През 2006 г. заедно с Мартин Карбовски и Ангел Константинов създава литературния клуб „Литература*Диктатура“. В него членува и брат му – писателят Светослав Терзийски.

През март 2010 г. учредява, заедно с група водещи сценаристи, Сдружение на българските телевизионни сценаристи (СБТС). Учредител е и на Асоциация на писателите в България.

Стилът на Калин Терзийски е личен и автобиографичен, с акцент върху вътрешния свят на героите и социалните парадокси. Той издава няколко сборника с разкази, стихосбирки и романи, сред които автобиографичният роман „Алкохол“, създаден в съавторство с Деяна Драгоева, който черпи вдъхновение от професионалния му опит като психиатър.