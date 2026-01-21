Лекар: Има спад на грипните случаи в Силистра

Грипната вълна тази зима не се оказва по-страшна от предишните, показват данните за област Силистра. Родителите се тревожат, но реалността е по-спокойна, отколкото се говори в социалните мрежи.

След седмици на повишена заболеваемост здравните власти отчитат спад на случаите в област Силистра. По-малко пациенти посещават лекарските кабинети, а сериозни усложнения почти няма, коментира д-р Дима Христова, общопрактикуващ лекар и педиатър.

"Нито болните са повече, нито грипът е по-страшен. Вълната беше в края на декември. Сега най-засегната остава ученическата възраст, а бебета и малки деца са здрави".

В документи няма фиксиран процент за спиране на присъствени занятия. Всеки директор може да поиска това, заяви д-р Габриела Миткова, началник на РУО Силистра, пред БНР.

"Дали да се прекратят решават здравните власти. Процентът на болни ученици е нисък – 14%, педагогическите специалисти едва 2–3%. Този път обаче забелязваме, че за трети ден тази седмица нарастването е по-бавно. Няма групиране по общини.“, допълни лекарят.