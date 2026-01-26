Край на грипната ваканция във Варна, учениците се връщат в клас

Грипната епидемия във Варна и областта се отменя от утре. Учениците ще се завърнат в клас.

Възстановяват се плановите операции, имунизациите на децата, а също и детските и женските консултации, съобщава БНТ.

Като превантивна мярка остава изискването за носене на маски в здравните заведения. Препоръчително е маски да се носят и на места, където има струпване на много хора.

Пловдив на прага на епидемия

В същото време Областният оперативен щаб се събира днес във връзка с влошената епидемиологична обстановка в Пловдивска област. На заседанието ще бъде обсъдено дали да бъдат въведени противоепидемични мерки с цел ограничаване на разпространението на грипа и острите респираторни заболявания.

Една от темите, които ще се обсъждат днес, е дали образователните институции да продължат дейност присъствено.

Очаква се решението на щаба да бъде обявено малко преди 15 часа.