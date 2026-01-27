IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 11

По „домовата книга“: Президентът Йотова започва консултациите за служебен премиер

Общо 10 са длъжностните лица, които могат да бъдат определени за поста

27.01.2026 | 07:00 ч. 4
Снимка: архив, БГНЕС

Снимка: архив, БГНЕС

Президентът Илияна Йотова започва днес консултациите за назнаване на служебен премиер. За първата среща на „Дондуков 2“ е поканена председателят на народното събрание Рая Назарян. Срещата ще се проведе в 11 часа в президентската институция.

Общо 10 са длъжностните лица, които могат да бъдат определени за поста. В така наречената „домова книга“ попадат председателят на Народното събрание, управителят и подуправителите на БНБ, председателят на Сметната палата и двамата му заместници, както и обмудманът и неговият заместник, припомня БНТ. 

Част от кандидатите за служебен министър –председател вече отказаха да заемат поста, но президентът Йотова заяви, че иска да се срещне с всеки от десетимата.

Свързани статии

След като президентът Илияна Йотова определи на кого ще възложи мандат за служебен кабинет, кандидатът има една седмица, за да предложи състав на правителство. Заедно с назначаването на служебния кабинет президентът трябва да определи и дата за предсрочните избори, които да се проведат в срок до два месеца.

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

Илияна Йотова консултации служебен премиер
Новини
Виж всички новини
България
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem