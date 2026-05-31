Ливърпул обяви официално, че разкарва Арне Слот

Мениджърът навъртя рекордните 20 загуби

31.05.2026 | 11:30 ч.
От Ливърпул обявиха официално в събота напускането "с незабавен ефект" на мениджъра на отбора Арне Слот, в който тимът стана шампион във Висшата лига през 2025. Това стана след трудния за нидерландския специалист на и извън терена.  

"Процесът по избора на негов заместник вече е в ход", уточниха от Ливърпул, който завърши на пето място последния сезон в класирането на Висшата лига. Тимът бе отстранен и от Пари Сен Жермен на четвъртфиналите на Шампионската лига след две загуби с по 0:2.

От клуба изразиха благодарността си към треньора заради неговия професионализъм и ниво на експертиза. Ливърпул подчерта и "състраданието и човечността, които той засвидетелства" в дните след трагичната кончина на нападателя Диого Жота малко след спечелването на титлата през 2025 година.

Въпреки това "стигнахме заедно до заключението, че промяна е необходима, за да може клубът да продължи напред. Това не е решение, което е взето лесно, тъкмо обратното", се казва в позицията на английския клуб.

"Червените" осигуриха участието си в Шампионската лига едва в последния кръг на първенството и допуснаха още 12 загуби във Висшата лига през изминалия сезон и общо 20 във всички турнири. Тимът бе елиминиран категорично от Манчестър Сити за ФА Къп (0:4)  и от Кристъл Палаз за Купата на лигата (0:3). 

Арне Слот влезе в конфликт с голяма част от привържениците на Ливърпул и за отношението му към звездата на тима Мохамед Салах, както и за практикувания футбол, който често бе разочароващ. 

