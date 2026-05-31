IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 25

Жена е обгазена при пожар в жилищен блок във Варна

Две деца са поставени под лекарско наблюдение

31.05.2026 | 11:45 ч. 0
Снимка БГНЕС

Снимка БГНЕС

Възрастна жена е приета в болница с обгазяване, а две деца са поставени под лекарско наблюдение след пожар в жилищен блок във Варна. Огънят е тръгнал в събота следобед от кухнята на един от апартаментите в сградата.

Сигнал за инцидента е подаден минути след 14:00 часа. Към мястото веднага са насочени два екипа на пожарната, съобщава NOVA. 

75-годишна жена е транспортирана в болница, след като е вдишала голямо количество дим и токсични газове. Две деца също са прегледани на място, а впоследствие са отведени за обстойни изследвания в УМБАЛ „Света Марина", за да се установи има ли скрити последици от задимяването. Уточнено е, че те са се намирали на етажа над димящия апартамент.

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Добави ни в предпочитани източници в Google

Тагове:

пожар варна обгазена възрастна
Новини
Виж всички новини
България
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem