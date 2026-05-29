Заради дрога: Братът на Рая Назарян остава в ареста

С постоянна мярка “задържане под стража” е братът на Рая Назаян Кристиан. Мярката е наложена на 24 май от Окръжен съд-Варна, но подлежи на обжалване. Това съобщиха от Апелативна прокуратура, цитирани от “Фокус”.

Кристиан Назарян е привлечен към наказателна отговорност за това, че на 21 май във Варна е придобил, държал с цел разпространение 29.97 гр. фентанил, 0.33 гр. марихуана и хероин, и че на същата дата е разпространил на друг мъж хероин.

Назарян е осъждан четири пъти, като отделните наказания са били групирани от Районния съд във Варна и е било определено общо най-тежко наказание - 1 година с 3 години изпитателен срок..

Настоящото деяние, за което е обвинен, е в рамките на изпитателния срок.