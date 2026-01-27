ПП-ДБ: Служебният премиер трябва да е максимално отдалечен от Пеевски

Надежда Йорданова от ПП-ДБ коментира, че лицето, което ще бъде назначено на поста служебен премиер, трябва да бъде максимално отдалечен от влиянието на Пеевски.

Йорданова открои два елемента, които според нея са важни при избора на служебно правителство. “На първо място президентът Йотова да проведе консултации с парламентарно представените партии, както предвижда Конституцията, но това да е задълбочен, детайлен процес, а не формална среща”, обясни бившият министър на правосъдието.

“Второ – служебният премиер трябва да бъде максимално отдалечен от влиянието на Пеевски и да предложи работещ служебен кабинет. Оттам нататък изцяло в правомощията на президента Йотова е да направи своя избор”, каза още Йорданова.

На въпрос дали настоящото или следващото Народно събрание трябва да ратифицира присъединяването на България към Съвета за мир на Тръмп, Йорданова повтори тезата на ПП-ДБ, че преди ратификацията, този документ трябва да премине през преценка от Конституционния съд, доколко съответства на Конституцията, защото се пораждат много сериозни въпроси относно целите, обхвата, начина на управление на т.нар. Борд за мир.

“Виждаме, че правителството “дава заден“, коментира Йорданова.