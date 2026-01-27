Киселова: Йотова ще покаже стил и класа при съставянето на служебен кабинет

Бившият председател на Народното събрание доц. Наталия Киселова коментира, че датата за провеждането на изборите зависи от президента Илияна Йотова и от това колко бързо ще бъде създадено служебното правителство.

Днес започват и консултациите с кандидатите от “домовата книга”, а първа на разговор с държавния глава отива Рая Назарян от ГЕРБ-СДС.

“Не сме в позиция да даваме съвети, това е правомощие на президента. Редно е президентът Йотова да покаже стил и класа при избора на служебно правителство, защото всички погледи са вперени в нея, но смятам, че тя ще се справи достойно”, на мнение е Киселова.

Запитана дали настоящата председателка на НС Рая Назарян ще отклони предложението да бъде служебен премиер, Киселова коментира: "Ако трябва да сме обективни, държавният глава беше ограничен в това да съставя служебен кабинет. Лицата след конституционните промени не би трябвало с лека ръка да отказват".

"Има различни последици, ако лицето е определено за служебен премиер - беше изразена позиция от г-жа Назарян, че е допустимо да си служебен премиер и кандидат за депутат, което според мен е нередно", обясни пред bTV Киселова.

Народният представител от БСП-ОЛ не вярва Наразян в последния момент да смени мнението си и да приеме поста, но добави, че “трябва да даде аргумент защо е гласувала за конституционните промени и защо ги или не ги прилага".

Попитана дали, ако тя все още е председател на НС и ще приеме ли поста служебен премиер, Киселова отговори така: "Аз това съм го заявила - когато си станал председател, си дал съгласието си за това. Такава е конституционната разпоредба, дали съм ярко или неярко политическо лице, това е по-скоро субективно".

Радев и политиката

Киселова добави още, че не е водила разговор с абдикиралия президент Румен Радев и докато той не заяви какво ще прави, “можем само да гадаем”.

"Единствено ми е любопитно какво има предвид г-н Радев с термина нов обществен договор, дали е нова конституция, или пък по-сериозната ѝ промяна”, попита Киселова.

На въпроса дали лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов би подал ръка за потенциална коалиция, Киселова коментира: "Конкретен отговор "ние ще се коалираме" няма да чуем, важно е да разберем какво искаме - правителство на всяка цена, или да се ходи на избори до пълна умора".

Депутатът каза още, че спиралата от избори само разочарова избирателите, а не ги привлича.

Съвет за мир

Помолена да коментира и Съвета за мир, създаден от Доналд Тръмп, към който се присъединихме преди дни, Киселова каза, че неофициално има устав, в който се твърди, че се установява международна организация - това е на границата между международна организация в публичноправния и частно правния смисъл".

Тя допълни, че "България трябва да подкрепя във всички форми усилията за мир", но "ние не сме видели официалния текст, очаквам днес да има повече информация".

“Така, както е разписан, документа подлежи на ратификация, по силата на международния договор и конституцията НС трябва да ратифицира този договор, той има и политически характер и евентуални финансови ангажименти”, обясни Киселова и добави, че срок за ратификацията няма.

“Редно е да има официален превод, за да се запознаят всички с него, защото официалният език е английски”, каза още бившият председател на Народното събрание.