Надя Младенова е началник на кабинета на президента Илияна Йотова

Надя Младенова е началник на кабинета на президента на мястото на Гълъб Донев, които напусна поста си в петък заедно с Румен Радев, чиито президентски правомощия бяха прекратени от Конституционния съд.

От днес Младенова е назначена с указ на президента Илияна Йотова, която встъпи в длъжност на 23 януари.

Заедно с Радев от "Дондуков" 2 си тръгват още няколко души от екипа му: секретарят по медийна политика Кирил Атанасов, Илин Димитров, както и съветниците Димитър Стоянов, Явор Гечев, Александър Пулев и Пламен Узунов.

Още в петък стана ясно, че заедно с Радев тръгват двама от най-верните му хора - началникът на кабинета му като държавен глава Гълъб Донев, както и

секретарят му по отбрана Димитър Стоянов. Донев беше два пъти служебен премиер, бил е и служебен министър.

От секретарите на досегашния президент в партийното строителство с него се впуска Кирил Атанасов, който отговаряше за медийната политика. Също и

Илин Димитров, който бе депутат от "Промяната", а след това стана служебен министър на транспорта при Гълъб Донев.

Изненадващо обаче в президентството остава секретарят по вътрешна политика Николай Копринков, който дълги години се спрягаше за основен

двигател на президентската партия.

От досегашните съветници на Радев институцията напускат Александър Пулев (по иновации), Пламен Узунов (по правни въпроси) и Явор Гечев (по селско

стопанство).

На "Дондуков" 2 остава и главният секретар на институцията Цвета Тимева.

