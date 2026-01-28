И Петър Чобанов отказа да е служебен премиер

“Президентската двойка трябва да е от лидери, институционално подготовени, които да мислят за държавата. В случая с президента Йотова проведохме един задълбочен и институционален разговор за това какво ни очаква през следващите месеци. Институционалният диалог трябва да продължи и със служебния кабинет. Ще отстояваме достойна европейска позиция”, каза подуправителят на БНБ Петър Чобанов след срещата с държавния глава.

“Виждате, че се появяват идеи като Европа на две скорости, обсъдихме и това. В разликата с предните процедури, бих поел поста, ако мисля, че има опасност от конституционна криза. Сега списъка е разширен и не мисля, че ще има конституционна криза и няма да съм необходим в тази роля. Мога да бъда полезен за държавата, ако си върша работата.

След срещата с Чобанов, президентът Илияна Йотова ще се срещне с другите двама подуправителите на БНБ.

До края на седмицата Илияна Йотова ще разговаря с омбудсмана и неговия заместник, както и с председателя на Сметната палата и двамата му заместници.