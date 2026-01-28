IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 56

След срещата с Йотова: И Димитър Радев отказа да е служебен премиер СНИМКИ

Ако приема, това е нарушение на банкерството, добави гуверньорът на БНБ

28.01.2026 | 12:03 ч. Обновена: 28.01.2026 | 12:40 ч. 25

Димитър Кьосемарлиев, Dnes.bg

Димитър Кьосемарлиев, Dnes.bg

1 / 9

Управителят на Българската народна банка (БНБ) Димитър Радев пристигна на “Дондуков“ 2 за среща с президента Илияна Йотова в рамките на конституционната процедура по назначаване на служебно правителство.

Както и вчера, Йотова го посрещна на входа на президентската институция. Срещата между двамата е закрита.

На излизане от “Дондуков” 2 гуверньорът на БНБ каза, че фокусът на разговорът е бил върху назначаването на служебен министър-председател.

Свързани статии

“Ако приема да стана министър-председател, това е нарушение на българското и европейското законодателство. Това крие риск от дестабилизиране, а БНБ е най-стабилната публична институция, но и от лишавана не страната от право на глас в ЕЦБ в самото начало на нашето членство в еврозоната”, добави Радев.

“Не сме обсъждали в БНБ дали някой от подуправителите да приеме поста служебен премиер", коментира  още банкерът.

По-късно държавният глава ще се срещне с подуправителите на БНБ Петър Чобанов, Радослав Миленков и Андрей Гюров.

 

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

БНБ Димитър Радев служебен премиер Дондуков 2 Илияна Йотова
Новини
Виж всички новини
България
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem