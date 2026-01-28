След срещата с Йотова: И Димитър Радев отказа да е служебен премиер СНИМКИ

Управителят на Българската народна банка (БНБ) Димитър Радев пристигна на “Дондуков“ 2 за среща с президента Илияна Йотова в рамките на конституционната процедура по назначаване на служебно правителство.
Както и вчера, Йотова го посрещна на входа на президентската институция. Срещата между двамата е закрита.
На излизане от “Дондуков” 2 гуверньорът на БНБ каза, че фокусът на разговорът е бил върху назначаването на служебен министър-председател.
“Ако приема да стана министър-председател, това е нарушение на българското и европейското законодателство. Това крие риск от дестабилизиране, а БНБ е най-стабилната публична институция, но и от лишавана не страната от право на глас в ЕЦБ в самото начало на нашето членство в еврозоната”, добави Радев.
“Не сме обсъждали в БНБ дали някой от подуправителите да приеме поста служебен премиер", коментира още банкерът.
По-късно държавният глава ще се срещне с подуправителите на БНБ Петър Чобанов, Радослав Миленков и Андрей Гюров.
Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.