След срещата с Йотова: И Димитър Радев отказа да е служебен премиер СНИМКИ

Димитър Кьосемарлиев, Dnes.bg 1 / 9 / 9

Управителят на Българската народна банка (БНБ) Димитър Радев пристигна на “Дондуков“ 2 за среща с президента Илияна Йотова в рамките на конституционната процедура по назначаване на служебно правителство.

Както и вчера, Йотова го посрещна на входа на президентската институция. Срещата между двамата е закрита.

На излизане от “Дондуков” 2 гуверньорът на БНБ каза, че фокусът на разговорът е бил върху назначаването на служебен министър-председател.

“Ако приема да стана министър-председател, това е нарушение на българското и европейското законодателство. Това крие риск от дестабилизиране, а БНБ е най-стабилната публична институция, но и от лишавана не страната от право на глас в ЕЦБ в самото начало на нашето членство в еврозоната”, добави Радев.

“Не сме обсъждали в БНБ дали някой от подуправителите да приеме поста служебен премиер", коментира още банкерът.

По-късно държавният глава ще се срещне с подуправителите на БНБ Петър Чобанов, Радослав Миленков и Андрей Гюров.