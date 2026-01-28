Жена е с множество ухапвания след нападение от овчарка в Казанлък

Поредно нападение от куче, а инцидентът този път е от Казанлък. Млада жена е с ухапвания по различни части от тялото.

Елица Петкова разхождала домашния си любимец по обичайния маршрут, когато внезапно била нападната от куче, което излязло от частен имот в близост. По думите ѝ животното проявило агресия както към жената, така и към нейното куче.

Нападението е прекратено благодарение на бързата реакция на мъж, който станал неволен свидетел на инцидента. Жената успяла да стигне бързо до ветеринар, а после да потърси и лекарска помощ за самата себе си.

"От къщата започна да лае едно куче, българска овчарка. Не се стреснах, не обърнах внимание, беше зад оградата, но то излезе и се нахвърли върху кучето ми. Започна да я хапе, а после започна да хапе и мен. В този момент слезе един човек, взе тръба, удари кучето два пъти и то избяга. Взех кучето си, беше цялото окървавено, успях да отида до ветеринар. От шока не разбирах какво ми прави, гледах да предпазя моето куче - хапеше ръцете ми, имала съм и рана на носа, не усещах нищо", разказа Елица Петкова пред Bulgaria ON AIR.

Собственикът на кучето нападател предстои да бъде установен, както и дали животното е било отглеждано при спазване на изискванията за безопасност.

Вижте повече в репортажа.