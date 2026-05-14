Проверяват Агенцията по вписванията по сигнал за изчезнали нотариални актове

Правосъдното министерство започва проверка на Агенцията по вписванията след сигнал на БОЕЦ, че над 2000 нотариални акта на имоти на софиянци са изчезнали от архива на агенцията.

От гражданското движение публикуваха непълен опис по томове на изчезналите документи. Става въпрос за актове за собственост, издадени в периода от 1912 до 1989 г. В сигнала има и снимки, които показват разпилени документи в склад на агенцията.

От Министерството на правосъдието коментираха пред БНТ, че във връзка с постъпилите сигнали и запитвания, включително от гражданско сдружение БОЕЦ министър Николай Найденов е изискал информация от ръководството на Агенцията по вписванията. Изискал е и наличните в МП доклади от Инспектората на агенцията по чл. 46 от Закона за администрацията за дейността на ведомството.

Найденов обещава в кратки срокове да се запознае с данните и да информира за установените факти и взетите решения, уточниха от министерството.