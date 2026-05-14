МВР обясни защо не работи картата за катастрофите в страната

Министерството на вътрешните работи излезе с официална информация относно това защо е спряло да поддържа картата на катастрофите в страната

За случая алармира Мартин Атанасов, създател на "Черна писта" - интерактивната карта за пътнотранспортните произшествия в страната – колко като брой, къде са най-невралгичните точки. От седмица насам данни стояха "замръзнали" на дата 5 май, 17:30 ч.

"Информацията в Интерактивната карта за пътнотранспортните произшествия ще бъде възстановена след надграждане на софтуерите за Пътна полиция", съобщиха от МВР.

Във връзка с промените в ЗДвП, които влизат в сила от 7 май 2026 г., се извършва надграждане на софтуерите за Пътна полиция. Докато завърши процесът по отразяване на промените обменът на информация между АИС ГИС и АИС “Пътна полиция” е спрян. След приключването на дейностите по обновяване на софтуерите, комуникацията между системите ще бъде възстановена и информацията за пътнотранспортни произшествия ще се подава коректно на интерактивната карта, поясняват още от МВР.

Междувременно бе възстановена функционалността на услугите в електронния портал на МВР и те са достъпни в пълен обем.