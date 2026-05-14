IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 93

МВР обясни защо не работи картата за катастрофите в страната

Картата не се обновява от 5 май насам

14.05.2026 | 16:22 ч. 1
Снимка: МВР

Снимка: МВР

 Министерството на вътрешните работи излезе с официална информация относно това защо е спряло да поддържа картата на катастрофите в страната

За случая алармира Мартин Атанасов, създател на "Черна писта" - интерактивната карта за пътнотранспортните произшествия в страната – колко като брой, къде са най-невралгичните точки. От седмица насам данни стояха "замръзнали" на дата 5 май, 17:30 ч. 

Свързани статии

Свързани статии

Свързани статии

"Информацията в Интерактивната карта за пътнотранспортните произшествия ще бъде възстановена след надграждане на софтуерите за Пътна полиция", съобщиха от МВР. 

Във връзка с промените в ЗДвП, които влизат в сила от 7 май 2026 г., се извършва надграждане на софтуерите за Пътна полиция. Докато завърши процесът по отразяване на промените обменът на информация между АИС ГИС и АИС “Пътна полиция” е спрян. След приключването на дейностите по обновяване на софтуерите, комуникацията между системите ще бъде възстановена и информацията за пътнотранспортни произшествия ще се подава коректно на интерактивната карта, поясняват още от МВР. 

Междувременно бе възстановена функционалността на услугите в електронния портал на МВР и те са достъпни в пълен обем.

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Добави ни в предпочитани източници в Google

Тагове:

МВР обясни картата за катастрофите
Новини
Виж всички новини
България
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem