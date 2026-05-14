Кокаин за 1,7 млн. евро е заловен на гръцкото пристанище в Пирея

Дрогата е пристигнала с пратка от Еквадор

14.05.2026 | 16:30 ч.
Снимка: архив, БГНЕС

Кокаин на стойност 1,7 милиона евро беше открит на най-голямото гръцко пристанище в Пирея, съобщава гръцката агенция АНА-МПА.

Наркотикът е засечен от служители на Независимия орган за публични приходи (ААДЕ) при специализирана операция след оценка на риска на контейнер, пристигащ от Еквадор. 

При проверка на контейнера са открити 40 пакета с кокаин с общо тегло 46 килограма. 

Изчислява, че разпространението му на пазара би довело до незаконна финансова печалба на стойност над 1,7 милиона евро.  

Разследващите са проследили специфичния начин на действие на мрежите, които се предполага, че внасят и разпространяват наркотици от страни в Латинска Америка на територията на Гърция, се отбелязва в съобщението на ААДЕ, като не се уточнява кога точно е проведена операцията в Пирея.
(БТА)

