МРРБ: В платформата roads.mrrb.bg заданията ще са без лични данни

Били свалени, за да се коригират личните данни

14.05.2026 | 16:07 ч.
Заданията за ремонтните дейности по републиканската пътна мрежа, публикувани в платформата roads.mrrb.bg, временно не са налични, съобщиха от МРРБ.

В момента администраторите ѝ по софтуерен път коригират съдържащи се в тях лични данни – име и подпис на съответните лица, работили по заданието.

След обработката на близо 700 документа те ще бъдат отново видни в информационната система за републиканската пътна мрежа.

По-рано днес от Института за пътна безопасност (ИПБ) съобщиха, че заданията за текущ ремонт и поддръжка на пътищата мистериозно са изчезнали от сайта на регионалното министерство.

"Заданията са единственият начин обществото да разбере за какво точно се плащат стотици милиони. Без тях контролът е невъзможен. Краткото им публикуване разкри шокираща практика: изплащане на огромни суми за дейности, които съществуват само на хартия, но не и на асфалта. Когато няма публично задание, парите потъват в "черна дупка", а пътната безопасност остава мираж", пишат от ИПБ.

В позицията си те настояват заданията отново да бъдат качени на сайта, а виновните за тяхното сваляне да бъдат наказани.

