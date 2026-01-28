Занулиха ли "България може" след изключването на петима членове от ръководството?

"България може" на Кузман Илиев изключи петима членове на ръководството на партията. Това съобщиха на страницата на партията като заявиха, че "нарушения на устава на партията няма да се толерират!"

На извънредно заседание на ИС на партия от редиците на "България може" организацията бяха изключени петима от нейните членове. Със седем гласа "за" тяхното отпадане от състава на партията и при необходимия кворум, решението беше прието.

Иво Русчев, Александър Арангелов, Красимир Гълъбов, Севделина Петрова и Николай Дренчев вече не са членове на "България може" и не заемат ръководни постове. Партийното положение на Венци Стойчев ще бъде разгледано от районната организация в Красно Село, където той членува.

Основанията за отстраняването на въпросните членове на партията е системно неизпълнение на задълженията, установени с настоящия Устав и други актове, приети от компетентните органи на партията, както и действия, които уронват престижа и увреждат интересите или единството.

Един от основателите на партията Кузман Илиев написа на фейсбук страницата си:

"Тези, които са инфилтрирани да “зануляват” партия “България може” освен че са прихванати, некадърни, мързеливи и слуги видимо-на-кой, са и тежко невменяеми. Не става. “България може” е битка за истината. Бог да им прости!"

Според Николай Дренчев, един от изключените партия "България може" е фактически занулена.

"Ние отхвърляме категорично всички обвинения. Няма каквото и да било уронване на престижа", каза Дренчев пред БНР.

Той посочи, че е един от създателите на партията.

"Тя се развиваше много добре и анализаторите я виждаха като логичен избор на президента Румен Радев за мандатоносител.

Мисля си в чия полза е това, което се случва. Единствената идея, която ми хрумва, е, че някой се е опитал да удари президента Радев като го лиши от една възможност за мандатоносител. Някой политически опонент на бъдещия проект на президента е използвал малодушието на Кузман Илиев и той, уплашен е предпочел да занули политически партията си, отколкото да се озове на върха на политическите събития. Едно място, за което той не е бил готов нито емоционално, нито интелектуално.

Тази партия е разцепена. Структури и реална дейност гарантирам, че няма да видим. Говорим за едно неприемливо поведение на Кузман Илиев и на кликата около него, което отвращава хората и те масово напускат. Тази партия въобще няма да успее да се яви на изборите и да направи какъвто и да било резултат".

Не съм се отказал от идеите си, заяви той и поясни, че в момента е вписан в регистрацията на "България може".

"Дали ще обжалваме, дали ще вземем регистрацията, дали ние ще изключим Кузман Илиев, или ще обърнем гръб и ще приключим тази сага, това няма никакво значение за цялата политическа обстановка".

Проф. Маринов: Слуховете за зануляването на "България може" са преувеличени



Партията ще се яви на изборите.Това заяви пред БНР политологът проф. Александър Маринов, един от основателите на партията, във връзка с изключването на петима членове на ръководството, един от които е съпредседател.

Подготвя се национална конференция в края на февруари. Ако след нея се направи опит да се забави вписването на новото ръководство, може и да попречат на явяването на изборите, допуска проф. Маринов. Той обаче подчерта, че ако това е цената да се освободят "от тези компрометирани хора", ще пропуснат едни избори.

Разговори с Румен Радев до момента не са водени. Това са измислици и инсинуации на Николай Дренчев, коментира Александър Маринов.

"Ние не сме някаква политическа сурогатна майка – механично да си предоставим мандата."

От изключените от "България може" нейни членове, които са и общински съветници в София, е искана повече прозрачност заради натрупваното недоволство, свързано с т. нар. икономическо мнозинство в Столичния общински съвет, отбеляза още той.

По думите му заради увреждане на политическата репутация на партията са били принудени да реагират.

"Не може да има хора, които да смятат, че са над правилата."