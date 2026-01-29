Днес е третият ден от консултациите с възможните кандидати за служебен премиер

Днес е третият ден от консултациите на президента с възможните кандидати за служебен премиер. Илияна Йотова ще разговаря с омбудсмана, а след това и с нейния заместник.

От пет срещи до момента единствено подуправителят на Българската народна банка Андрей Гюров потвърди пред президента, че би приел да оглави временно правителство, но при ясни условия:

"Нашият разговор беше принципен. Ще продължат разговорите с всички кандидат-премиери и ще останем във връзка с нея."

В третия ден на консултациите президентът ще разговаря с омбудсмана Велислава Делчева. Тя беше избрана на поста през юли 2025 година с гласовете на управляващото мнозинство в парламента, след като повече от година постът беше вакантен. Делчева вече обяви, че не е склонна да оглави временно правителство:

"Смятам, че омбудсманът не бива да бъде избиран за служебен премиер. Основното нещо е, че по този начин се засяга независимостта на институцията."

В 14 часа днес президентът ще се срещне със заместник-омбудсмана. Мария Филипова стана част от списъка с възможни кандидати за служебен премиер, от които държавният глава може да избира, през септември миналата година, след като управляващото мнозинство я избра за заместник на националния обществен защитник.

Мария Филипова е заемала ключови позиции в различни институции - председател на Държавната комисия по хазарта, заместник-председател на Комисията по финансов надзор и председател на Комисията за защита на потребителите. Ще приеме ли да е служебен премиер? На този въпрос Мария Филипова трябваше да отговаря и на опозицията в парламента при изслушването й за настоящия пост: "Извинявам се, но не разбирам от политика. Аз съм дългогодишен държавен служител, но никога не съм била народен представител."

Консултациите на президента приключват утре с тримата представители на Сметната палата. След това Илияна Йотова трябва да реши на кого да възложи да състави служебно правителство.