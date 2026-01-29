IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 116

В София се проведе шествие в подкрепа на кюрдите в Сирия и Иран СНИМКИ

Началната точка беше пред сградата на Европейската комисия

29.01.2026 | 20:30 ч. 3

БГНЕС

БГНЕС

1 / 5

Шествие против "репресиите срещу кюрдите в Сирия и Иран" се проведе в София. Началната точка на шествието беше представителството на Европейската комисия, съобщава БНР.

"Искат да убия всичките кюрди там и ние сме тук да тая подкрепим хората в Рожава, които са. И очакваме който желае за свобода, който подкрепя демокрацията, подкрепя човешки права, подкрепя нас, ние искаме да имаме нормален живот”, споделя участник в шествието.

"Казвам се Катерина и съм от организаторите на днешното мероприятие. Ние сме тук в знак на солидарност с едно население, което в момента търпи истински геноцид, легитимиран и от западните сили, Турция и Сирия заедно правят офанзива срещу това население”, споделя друг.

Шествието в подкрепа на кюрдите преминава по булевард "Витоша", за да стигне до сградата на парламента.

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

София шествие подкрепа кюрди Сирия Иран
Новини
Виж всички новини
България
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem