В София се проведе шествие в подкрепа на кюрдите в Сирия и Иран СНИМКИ

Шествие против "репресиите срещу кюрдите в Сирия и Иран" се проведе в София. Началната точка на шествието беше представителството на Европейската комисия, съобщава БНР.

"Искат да убия всичките кюрди там и ние сме тук да тая подкрепим хората в Рожава, които са. И очакваме който желае за свобода, който подкрепя демокрацията, подкрепя човешки права, подкрепя нас, ние искаме да имаме нормален живот”, споделя участник в шествието.

"Казвам се Катерина и съм от организаторите на днешното мероприятие. Ние сме тук в знак на солидарност с едно население, което в момента търпи истински геноцид, легитимиран и от западните сили, Турция и Сирия заедно правят офанзива срещу това население”, споделя друг.

Шествието в подкрепа на кюрдите преминава по булевард "Витоша", за да стигне до сградата на парламента.