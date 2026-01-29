Д-р Гълъбова за поведението на депутатите: Липсват първите седем години

Пореден ден на напрежение, остри реплики и обиди в пленарна зала между народните представители. Според д-р Цветеслава Гълъбова проблемите в НС не са точни с психичното здраве, а с възпитанието или иначе казано “първите седем години”.

“Това, което виждаме често там е липса на възпитание, простащина, грубост, арогантност, което е маркер, че те изобщо не ни зачитат", на мнение е директорът на Държавната психиатрична болница "Св. Иван Рилски”.

В предаването "Денят ON AIR" психиатърът добави, че поведението на някои от народните представители е гарнирано с психопатни прояви.



"Голяма част от депутатите ни много бързо се изкачиха по стълбата на Христо Смирненски и вече са принцове. Ние за тях сме същества долу, които служат, само за да отидат да гласуват. Ние можем да го променим - да упражним правото си на глас, но стигаме до важен момент, че политическите партии, като основните стълбове на парламентарната демокрация, трябва да ни предложат качествена стока на сергията", смята д-р Гълъбова.

Кой вярва на политиците?

"Хората не гласуват, защото са отвратени. Недоверието не е в технологията. Те ни предлагат едни и същи лица. В този парламент и в предишните има хора, които от 30 години са парламентаристи. На някои не сме им чували и гласа, те са просто едни натискачи на копчета. Твърде много разчитат на търпението на българския народ", коментира психиатърът пред Bulgaria ON AIR.

Д-р Гълъбова добави, че иска да види партия, която представя не само програма и приоритети, но и да знаем какво ни се обещава.

“Трябва да започнем да помним кому даваме доверието си, какво ни обещава и после да изискваме. Не съм получила покана, не съм търсена. Ако получа, ще видя какво се предлага. Трите много важни сфери са здравеопазване, образование и демографска катастрофа", подчерта д-р Гълъбова.

Здравеопазването

Според директора на Държавната психиатрична болница "Св. Иван Рилски" моделът на българското здравеопазване е сбъркан.

"Печели се от болест, от легло, от оборот. Не е обърнат фокусът към здравия човек и запазване на здравето на здравия, а към болния. За психиатриите нищо не се е променило. По-високото заплащане го получихме. В психиатрията има много сериозни проблеми, базовият е, че нашата професия бива сатанизирана и демонизирана. Онзи ден е направен опит за убийство на психиатър на работното му място в държавната психиатрична болница в Бяла", съобщи д-р Гълъбова.

Тя посочи, че не се дава гласност на случая.

"В коя друга професия си човек тръгва със средна телесна повреда от работа и не е защитен? Не сме мотивирани. Ние нямаме охрана", отбеляза директорът на болница.

Д-р Гълъбова се обърна към хората с призив да слушат внимателно какво се предлага в предизборната кампания и да гласуват рационално.

Гледайте видеото с целия разговор.