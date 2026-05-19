Тома Биков: Искат да превърнат парламента в "гумен печат" на Радев

Ограничаването на парламентарния контрол е негативна тенденция. Това в една ситуация на пълно мнозинство според мен е не само ненужно, но и дори опасно.

Това заяви депутатът от ПГ на ГЕРБ-СДС Тома Биков във връзка с предложенията на "Прогресивна България" за Правилника за организацията и дейността на Народното събрание.

"Виждаме съкращаване на всички процедури по отношение на законодателния процес, които рискуват да превърнат парламента н гумен печат на г-н Радев. Аз съм го чувал да нарича парламента гумен печат, но с тези правила практически този подход става официален", каза Биков.

ГЕРБ-СДС се надяват колегите им от "Прогресивна България" да преосмислят тези идеи.

"Парламентът не е нито комсомолско събрание, нито е някаква казарма, за да има подобен подход спрямо опозицията. Той не е оперативен орган, това е място, в което се дискутира, изразяват се различни гледни точки и според мен управляващите, независимо с колко процента са спечелили изборите, имат ангажимент да осигурят това пространство на опозицията, а в момента това е единственото пространство на опозицията, в което може да се чуе различна гледна точка от тази на управляващите", добави Биков.

Депутатът се надява да бъде намерен консенсус. По думите му тези правила, по които работиха последните парламенти, в огромната си част са най-вероятно още от началото на настоящия век, а други са насложени във времето.

"Парламентът е място, в което трябва да се обсъждат различните предложения", допълни той.

Биков призова парламентарният контрол да не бъде ограничаван и да не бъдат създавани задни изходи за министрите да не отговарят на парламентарни въпроси.

На въпрос дали Правилникът трябва да остане в досегашния си вид Биков отговори, че държат парламентарният контрол да не бъде ограничаван и да не бъдат поставяни препятствия за министрите, за да не отговарят на въпроси. Мисля, че Радев в качеството си на президент последователно апелира в тази посока и очаквахме, като министър-председател да продължи, отбеляза Биков.

По отношение на бюджета за 2026 г., Биков обясни, че са се запознали само с идеите и очакват да видят в конкретика писмени предложения и тогава ще коментират тези въпроси.