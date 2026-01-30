Вдигната е блокадата на границата между България и РСМ при „Гюешево "

Вдигната е блокадата на границата между България и Република Северна Македония при Граничния контролно- пропускателен пункт „Гюешево ", съобщиха от Областната дирекция на МВР в Кюстендил.
Създадена е организация от гранични полицаи и полицаи от ОДМВР да започне поетапното преминаване на товарните автомобили, които са на места за изчакване на територията на общините Кюстендил, Невестино, Бобов дол и Дупница, посочиха още от полицията.
Протестните действия на превозвачите от Република Северна Македония са преустановени за всички гранични пунктове по границата с България.
Във вътрешността на страната ни има полицейски екипи, които контролират трафика
както за напускащите страната, така и на влизащите, казаха още от полицията.
Протестните действия започнаха в понеделник и са свързани с пълното прилагане на системата „вход-изход", приета с Европейски регламент от 2017 година и съответните дерогации към него от 2025 година за поетапното въвеждане на системата, която ще отброява престоя на гражданите на трети страни на територията на държавите членки. В протеста се включиха превозвачите на товари в международния автомобилен транспорт от
Сърбия, Черна гора, Босна и Херцеговина, и Република Северна Македония
Превозвачите от Република Северна Македония прекратиха блокадата на товарните превози на границите на страната от 21.00 ч. тази вечер. Решението на Асоциацията „Макам-транс" дойде, след като по-рано днес министърът на транспорта на Александър Николоски обяви във Фейсбук профила си, че Брюксел ще приеме визова стратегия, която ще реши проблема, пред който са изправени професионалните шофьори.