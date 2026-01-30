ДБ скочиха на нотариусите, "войната" е заради заверката при прехвърляне на МПС

Депутати от ДБ влязоха в "битка" с нотариусите, а поводът е нотариалната заверка при прехвърлянето на коли.

Вчера нотариусите разпространиха едно съобщение, с което излъгаха всички български граждани за това, че ако отпадне нотариалната заверка при прехвърляне на моторно превозно средство, това ще доведе до кражби, заяви пред журналисти в парламента депутатът от ПГ на "Продължаваме промяната – Демократична България" (ПП-ДБ) Йордан Иванов.

"Това е една измислена административна тежест", категоричен е Иванов и отбеляза, че България е единствената държава в Европа, в която съществува такава в размер на стотици милиони годишно. Депутатът увери, че оттук насетне ще бъдат още по-настоятелни за тези поправки, като между първо и второ четене ще предложат това прехвърляне да се случва и електронно.

"Започваме да изготвяме законопроект, който да либерализира сектора и нотариусите да се състезават конкурентно, както го правят адвокатите", съобщи той.

Към момента действително нотариусите вършат част от работата, която би трябвало държавата да си върши, свързана със събиране на местни данъци и други проверки, отбеляза съпредседателят на "Да, България" и депутат от ПП-ДБ Божидар Божанов и уточни, че когато този процес бъде дигитализиран, когато регистърът на МВР бъде надграден и всичко това може да се случва електронно и гражданите могат да правят прехвърляне на автомобили изцяло по електронен път, тогава държавата сама ще може да върши тези работи и ще се нареди до другите европейски държави, където това се случва без излишна бюрокрация.

„Нотариусите нямат лоби и „дълга ръка“, а са лица, на които държавата е възложила публични функции. Изземването на тази функция от тях е с цел предоставянето им на други лица и в никакъв случай безплатно“, отговориха от камарата и в специална позиция разясниха какво е настоящото положение и какви ще са последиците от премахването на нотариалната заверка при прехвърляне на МПС.

Според нотариусите с промените ще се застраши правната сигурност, ще се заобикалят законите, ще се увеличат измамите и принудително отнемане на МПС, както и ще се избягва заплащане на данъци.