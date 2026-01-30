Най-големите сайтове за пиратско съдържание у нас - свалени

Свалени са интернет сайтовете за споделяне на съдържание чрез торенти Замунда, Арена и Зелка след внезапна акция на американските служби, Европол, ГДБОП, ДАНС, следствието и прокуратурата в България. Акцията е по заповед на съда в САЩ. Задържани са четирима души във връзка с разпространение на пиратско съдържание, защитено с авторски права.

На питане за акцията по спиране на торент сайтове, които нарушават авторски права, министърът на вътрешните работи Даниел Митов отговори на журналисти в Димитровград, че има задържани четирима души. Операцията е била осъществена в сътрудничество с американските служби и Европол, но повече подробности предстои да дадат разследващите, поясни Митов.

Те функционираха като торент тракери и предлагаха всякакво съдържание - филми, музика, игри, програми и др. Преди време българските власти заявиха, че са били "образувани досъдебни производства“ срещу въпросните платформи за "престъпления срещу интелектуалната собственост и данъчни престъпления“.

"Сега вече резултатите са налице. Когато има воля, има и резултат. Беше извършена една много сложна и добре координирана международна операция", каза Митов.

На началната страница на трите сайта вместо линкове към торенти се появява надпис на цял екран, който гласи следното:

"Този ​​домейн е иззет от Службата за разследвания на вътрешната сигурност като част от международна правоприлагаща операция в съответствие със съдебна заповед, издадена от Окръжния съд на Съединените щати за Южния окръг на Мисисипи“. Банерът напомня, че разпространението на пиратско съдържание е криминално престъпление, което се наказва до 5 години затвор и 250 000 долара глоба.

Сайтовете Арена, Замунда и Зелка даваха възможност да се изтеглят филми, сериали, музика, както и хакнати софтуерни продукти, игри. Арена и Замунда са спирани при акции на ГДБОП и прокуратурата няколко пъти през последните над 10 години, след което са се появявали отново онлайн. Обикновено съдържателите на сайтовете успяват да преместят сървърите в офшорни или други зони, в които федералните закони са трудно приложими.