Маргарита Николова също с "да" за служебен премиер: Не бягам от трудните решения

В рамките на консултациите при президента Илияна Йотова за служебен премиер заместник-председателят на Сметната палата Маргарита Николова се срещна с държавния глава и направи коментар пред медиите.

"Потвърдих пред президента, че ще изпълня конституционните си задължения. Изборът на президента е много ограничен от т.нар. "домова книга". Доказала съм, че мога да създавам екипи, не бягам от трудните решения", каза Николова.

По-рано днес председателят на Сметната палата Димитър Главчев също проведе разговор с президента Йотова, след което заяви, че е съгласен да стане следващ служебен министър-председател.

За разговор на "Дондуков" 2 днес е поканена и другият зам.-председател на Сметгната палата Силвия Къдрева.

Досега готовност да заемат поста заявиха заместник-омбудманът Мария Филипова и подуправителят на БНБ Андрей Гюров. Останалите длъжностни лица, които се явиха по-рано през седмицата на "Дондуков" 2, се отказаха от поста.

След приключване на консултациите днес президентът трябва да реши на кого да връчи мандата за съставяне на служебно правителство. От подписването на указа за назначаването му зависи и датата за предсрочните парламентарни избори, като те трябва да бъдат проведени в срок до два месеца, припомня БНТ.