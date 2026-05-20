16-годишната дъщеря на Тайсън Фюри се омъжи

Дъщерята на световния шампион в тежка категория Тайсън Фюри се омъжи за боксьора Ноа Прайс на сватбена церемония на 16 май, заобиколена от семейството си на остров Ман, близо до Ирландия.

"Е, не можех да поискам по-добър баща, през целия ми живот той е правил повече от всичко за мен, един на милион. Най-добрият ми приятел и най-големият ми враг в едно - баща ми ТАЙСЪН ЛЮК ФЮРИ", написа 16-годишната Венецуела към кадър в Instagram със себе си и 37-годишния Тайсън в големия ѝ ден, добавяйки няколко сърца.

Семейство Фюри празнува заедно

Освен с Тайсън, Венецуела отпразнува деня и с много от близките си, включително майка си Парис Фюри и чичо си Томи Фюри, който е известен и със собствената си приказна любовна история, след като се сгоди за Моли-Мей Хейг. Двамата се запознаха в петия сезон на "Love Island UK".

Всъщност детето на Томи и Моли-Мей - Бамби Фюри, родена през януари 2023 година - беше една от 18-те шаферки на пищното тържество на Венецуела.

Щастливи влюбени

Венецуела носеше впечатляваща бяла дантелена рокля, докато вървеше по синята пътека, водеща от Royal Chapel of St. John, в деня, в който се омъжи за 18-годишния Ноа. Това се вижда от поредицата нежни моменти, които двамата споделиха онлайн след сватбения уикенд.

Младите младоженци показаха и брачните си халки в Instagram в непринудено селфи, направено след церемонията. Венецуела, която за сватбения си ден беше с бял флорален маникюр, изплези език, докато демонстрираше диамантения си годежен пръстен с подходяща блестяща халка.

От своя страна Ноа изглеждаше доволен, докато показваше златната халка на безименния си пръст.

"Ще се женим"

Това не е първият път, в който риалити звездите показват вълнението си около сватбения ден и впечатляващия блясък, който идва с него.

"Ще се женим", написа Венецуела към близък кадър на годежния си пръстен, добавяйки емоджи със сърца в очите и думите "толкова щастлива".