IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 47

Трето "да" за служебен премиер: Главчев даде съгласие на Йотова

Следват срещите на двамата заместници на Сметната палата

30.01.2026 | 12:10 ч. Обновена: 30.01.2026 | 12:28 ч. 18

Снимки: Димитър Кьосемарлиев, Dnes.bg

Снимки: Димитър Кьосемарлиев, Dnes.bg

1 / 5

В последния ден на консултациите при президента Илияна Йотова, председателят на Сметната палата Димитър Главчев заяви, че склонен да приеме поста служебен премиер. 

"Казах, че съм склонен да приема", заяви Главчев. Той поясни, че е свикнал да си изпълнявам конституционните задължения. "Имам два пъти повече основания да не приема, тъй като вече два пъти бях служебен премиер, но казах, че съм склонен да приема, каза Главчев. 

Това е трето "да", което президентът получава след това на подуправителя на БНБ Андрей Гюров и на заместник-омбудсмана Мария Филева. 

Свързани статии

По думите на Главчев не е обсъждан с държавния глава евентуален състав на ново служебно правителство.

"Не сме обсъждали въобще състав на правителство. Говорихме по темата дали съм склонен да приема, или не", каза председателят на Сметната палата, който споделил опита си начело на Министерския съвет.

Главчев беше категоричен, че Йотова не е поставяла никакви условия пред него.

Почти на всички министри от предишното си правителство би гласувал доверие. Не посочи обаче кои са изключенията.

„Всеки, който има представа от организиране на избори, знае, че членовете на секционните комисии се назначават от местната власт по предложение на участниците в изборите. Да се прехвърля вината, върху който и да е служебен премиер или служебно правителство за това, което се случва в секционните избирателни комисии, говори или за невежество, или за съзнателни спекулации”, коментира Главчев.

„Положихме максимални усилия и двата пъти изборите да бъдат честни, доколкото може да се осигури честност от страна на изпълнителната власт. Ролята на служебното правителство е основно логистична – да осигури провеждането на изборите. Оттам нататък, в изборния ден вече влизат избирателните комисии.Без да адвокатствам на ЦИК, дори ЦИК няма какво да направи в секционните избирателни комисии.Ако има сигнал в изборния ден, тогава вече трябва да се намеси МВР”, каза още Главчев.

Не е обсъждана и дата за изборите, обясни председателят на Сметната палата.

Останалите длъжностни лица, които се явиха по-рано през седмицата на "Дондуков" 2, се отказаха от поста.

След приключване на консултациите днес, президентът трябва да реши на кого да връчи мандат за съставяне на служебно правителство. От подписването на указа за назначаването му зависи и датата за предсрочните парламентарни избори, като те трябва да бъдат проведени в срок до два месеца.

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

Димитър Главчев служебен премиер Йотова
Новини
Виж всички новини
България
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem