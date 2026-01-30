Трето "да" за служебен премиер: Главчев даде съгласие на Йотова

Снимки: Димитър Кьосемарлиев, Dnes.bg 1 / 5 / 5

В последния ден на консултациите при президента Илияна Йотова, председателят на Сметната палата Димитър Главчев заяви, че склонен да приеме поста служебен премиер.

"Казах, че съм склонен да приема", заяви Главчев. Той поясни, че е свикнал да си изпълнявам конституционните задължения. "Имам два пъти повече основания да не приема, тъй като вече два пъти бях служебен премиер, но казах, че съм склонен да приема, каза Главчев.

Това е трето "да", което президентът получава след това на подуправителя на БНБ Андрей Гюров и на заместник-омбудсмана Мария Филева.

По думите на Главчев не е обсъждан с държавния глава евентуален състав на ново служебно правителство.

"Не сме обсъждали въобще състав на правителство. Говорихме по темата дали съм склонен да приема, или не", каза председателят на Сметната палата, който споделил опита си начело на Министерския съвет.

Главчев беше категоричен, че Йотова не е поставяла никакви условия пред него.

Почти на всички министри от предишното си правителство би гласувал доверие. Не посочи обаче кои са изключенията.

„Всеки, който има представа от организиране на избори, знае, че членовете на секционните комисии се назначават от местната власт по предложение на участниците в изборите. Да се прехвърля вината, върху който и да е служебен премиер или служебно правителство за това, което се случва в секционните избирателни комисии, говори или за невежество, или за съзнателни спекулации”, коментира Главчев.

„Положихме максимални усилия и двата пъти изборите да бъдат честни, доколкото може да се осигури честност от страна на изпълнителната власт. Ролята на служебното правителство е основно логистична – да осигури провеждането на изборите. Оттам нататък, в изборния ден вече влизат избирателните комисии.Без да адвокатствам на ЦИК, дори ЦИК няма какво да направи в секционните избирателни комисии.Ако има сигнал в изборния ден, тогава вече трябва да се намеси МВР”, каза още Главчев.

Не е обсъждана и дата за изборите, обясни председателят на Сметната палата.

Останалите длъжностни лица, които се явиха по-рано през седмицата на "Дондуков" 2, се отказаха от поста.

След приключване на консултациите днес, президентът трябва да реши на кого да връчи мандат за съставяне на служебно правителство. От подписването на указа за назначаването му зависи и датата за предсрочните парламентарни избори, като те трябва да бъдат проведени в срок до два месеца.