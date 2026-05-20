Русия е поставила ядрени бойни глави на ракетни системи "Искандер-М"

Това е част от военно учение

20.05.2026 | 12:26 ч.
Снимка: архив, БГНЕС

Министерството на отбраната на Русия заяви, че силите му са доставили ядрени бойни глави за мобилни пускови установки "Искандер-М", заредили са ги и са упражнявали преместването им до неуточнени обекти като част от голямо ядрено учение, предаде Ройтерс.

"Осигурена е доставката на ядрени боеприпаси до полеви пунктове за съхранение в позиционните райони на ракетните бригади. Личен състав от ракетните подразделения изпълнява учебно-бойни задачи за получаване на специални боеприпаси за оперативно-тактическата ракетна система "Искандер-М", оборудване на ракети носители с тях и скрито придвижване към определения позиционен район като подготовка за ракетни изстрелвания“, съобщиха от Министерството на отбраната. 

В изявление, разпространено в държавните медии, се казва, че участващите в ученията ядрени сили са били поставени в най-висока степен на бойна готовност като подготовка за изстрелването на ядрени оръжия. 

"В рамките на учението ядрените сили отработиха практически мерки за привеждане на подразделения и военни части, способни да използват ядрени оръжия, в най-висока степен на бойна готовност", съобщиха от военното ведомство, цитирани от ТАСС.

В ученията участваха общо над 64 000 военнослужещи, повече от 7800 единици оръжие, военна и специализирана техника, в това число над 200 ракетни пускови установки, над 140 летателни апарата, 73 кораба и 13 подводници, 8 от които – стратегически ракетни подводници.
(БТА)

 

