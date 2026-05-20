Засилени мерки за сигурност в Габрово след побоя на Гергьовден

Засилен полицейски контрол, редовни обходи на обществени места и райони с концентрация на хора, както и ежедневни патрули в различни части на града са част от мерките, които полицията предприема след скандала, прераснал в сбиване на 6 май 2026 г.

Това съобщиха от ОД на МВР – Габрово след проведена среща на директора старши комисар Илиян Иванов с граждани по повод възникналото обществено напрежение и последвалите протестни действия. Той е посочил, че са привлечени и допълнителни сили от Главна дирекция "Жандармерия, специални операции и борба с тероризма".

Извършват се и проверки на адресни регистрации в общински жилища, като се предприемат съответните законови действия спрямо лица без регистрация. Предстоят срещи с домоуправители с цел подобряване на комуникацията и своевременно подаване на сигнали.

В срещата е участвал и старши инспектор Иван Халкин, началник на Районно управление – Габрово, който е разяснил дейността на полицейските служители и техните правомощия при изпълнение на служебните задължения. По време на срещата са били обсъдени и конкретни казуси, по които ще бъдат извършени проверки и предприети действия в рамките на компетентността на МВР.

Вечерта на 6 май на ул. "Митко Палаузов" в Габрово възникна масово сбиване. По данни на полицията и прокуратурата конфликтът е започнал като битов скандал между съседи, който няма етнически характер.

На 13 май Районна прокуратура – Габрово съобщи, че е задържан 36-годишен мъж за участие в сбиването и му е повдигнато обвинение за причиняване на леки телесни повреди по хулигански подбуди.

Случаят предизвика обществено напрежение в Габрово и серия от протести с искания за повече сигурност и институционална реакция.

На 14 май съдът наложи мярка за неотклонение "домашен арест" спрямо мъж, обвинен за причиняване на леки телесни повреди на две лица при масово сбиване в града на 6 май.