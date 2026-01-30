Контрабандни цигари за 50 000 евро заловиха на ГКПП "Лесово"

Контрабандни цигари за около 50 000 евро са открити от митнически служители на граничния контролно-пропускателен пункт (ГКПП) "Лесово". Заловеното количество е 325 000 къса (16 250 кутии) от различни търговски марки. Цигарите са били укрити в мебели, превозвани в камион, влизащ от Турция, съобщиха от Агенция "Митници".

Товарната композиция от влекач и полуремарке с чужда регистрация пристига на МП Лесово на 26.01.2026 г. на входящо трасе в страната. В зоната за митнически контрол водачът - турски гражданин, е представил документи, че превозва транзитно през България пакетирани мебели от Турция за Нидерландия и няма друго за деклариране.

След оперативен анализ митническите служители извършват щателна проверка на товара и превозното средство. В хода на контролните действия инспекторите откриват кашони с контрабандни цигари, укрити между декларираните мебели в товарното помещение.

Незаконно пренасяните цигари са иззети. По случая е образувано досъдебно производство, което се провежда от разследващ митнически инспектор, под надзора на Окръжна прокуратура – Ямбол.