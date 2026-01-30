IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Петима младежи пострадаха при катастрофа в Ракитово

Сред тях е и малолетно момиче

30.01.2026 | 14:30 ч.
Снимка: архив, БГНЕС

Петима младежи, сред тях и малолетно момиче, са пострадали при пътен инцидент тази нощ в Ракитово. Водачът на самокатастрофиралия автомобил е с положителна алкохолна проба, предаде БНР.

Сигналът за катастрофата е получен около 3.30 часа тази нощ. Пристигайки на мястото в Ракитово, екипите са установили, че 23-годишният водач е загубил управлението, блъснал е няколко паркирани автомобила, след което колата му, BMW с чужда регистрация, се е преобърнала в частен имот.

В самокатастрофиралия автомобил са пътували три момичета, на 12, 18 и 19 години и мъж на 21 години от Велинград. Всички те са настанени в болница, с различни наранявания. Най-сериозно е състоянието на 18-годишното момиче, което е с черепно-мозъчни травми.

Шофьорът на автомобила е с положителна алкохолна проба. Той е задържан за 24 часа. Срещу него е образувано досъдебно производство.

