IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 31

Над 40 боеприпаса различен калибър са иззети от жилище във Враца

При претърсването е намерен и кокаин

31.01.2026 | 12:59 ч. 7
Снимка: архив, БГНЕС

Снимка: архив, БГНЕС

При специализирана полицейска операция е извършено претърсване на жилище във Враца и са иззети 29 боеприпаса калибър 9х18 мм и 13 боеприпаса калибър 7,62 мм. Това съобщиха от МВР във Враца. 

Жилището е обитавано от 44-годишен мъж. Боеприпасите са намерени в спалня, а след разговор с полицията мъжът е заявил, че държи в себе си и кокаин. 

Намерени са седем полиетиленови плика тип „спейсбек", съдържащи бяло прахообразно вещество с общо тегло 10 грама. Веществото реагирало на кокаин при направен полеви тест, допълват от полицията. Образувано е досъдебно производство. 

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

Враца боеприпаси кокаин
Новини
Виж всички новини
България
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem