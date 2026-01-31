Над 40 боеприпаса различен калибър са иззети от жилище във Враца

При специализирана полицейска операция е извършено претърсване на жилище във Враца и са иззети 29 боеприпаса калибър 9х18 мм и 13 боеприпаса калибър 7,62 мм. Това съобщиха от МВР във Враца.

Жилището е обитавано от 44-годишен мъж. Боеприпасите са намерени в спалня, а след разговор с полицията мъжът е заявил, че държи в себе си и кокаин.

Намерени са седем полиетиленови плика тип „спейсбек", съдържащи бяло прахообразно вещество с общо тегло 10 грама. Веществото реагирало на кокаин при направен полеви тест, допълват от полицията. Образувано е досъдебно производство.