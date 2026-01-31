„Блокада на пътя на смъртта“: Спряха движението край Телиш

В 12:00 ч. започна блокада на движението на път I-3 (София – Плевен) на отбивката за село Телиш.

Протестът-блокада е в памет на загиналата на пътя Сияна, от чиято смърт на 31 януари се навършват десет месеца, както и в памет на всички жертви на пътя.

Демонстрантите настояват за повече контрол от страна на МВР и ремонт на пътния участък.

Преди дни, пометен от ТИР, на същия път загина и бившият кмет на Червен бряг д-р Цветан Костадинов.

Днес в Червен бряг, откъдето бе д-р Костадинов, е ден на траур.

Николай Попов, баща на загиналата 12-годишна Сияна, каза: "Със спокойствие и с разговори нещата не се получават и продължаваме да загиваме по пътищата и затова е инцидентът с доктор Костадинов, който беше отнесен по същия начин като Сияна. Никакво внимание не се обръща на скандала с вещите лица, никакво внимание не се обръща на манипулираните експертизи на професор Карапетков. Това са ключови неща за правосъдието относно делата за ПТП и е крайно време този път да бъде ремонтиран, да има реформа в Автомобилна администрация, да има реформа в МВР", каза Николай Попов пред БНТ.

„Успяхме да променим доста неща след смъртта на детето ми, но това е абсолютно недостатъчно. Готови сме на крайни действия, защото тормозът на тировете продължава. Един уважаван лекар загуби живота си по абсолютно безумен начин, както и Сияна”, каза още Николай Попов.

Исканията на протестиращите са повишаване на контрола, реформа в агенция „Автомобилна администрация”, реформа в МВР, ограничение на средната скорост на камионите до 70 км/ч и ремонт на пътния участък.

Преди официалния протест на пътя се състоя панихида в памет на Сияна и всички жертви на опасния участък.