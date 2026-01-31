Протестиращи блокираха пътя Е-79 край Монтана

Граждани на Монтана, част от които близки и приятели на загиналия в автомобилна катастрофа на 27 януари Любомир Алексиев (44г.) от областния град, протестираха днес на главния международен път Е-79 край Монтана и блокираха за около час движението по шосето.

Протестиращите поискаха по-добри пътища и по-сурови наказания за шофьорите, които причиняват катастрофи. Те попитаха къде са парите, които държавата събира за поддръжка на пътищата, защо по шосетата има толкова много дупки и неравности, които често причиняват катастрофи с ранени и загинали, защо при тези катастрофи не се съобщават имената на предизвикалите ги шофьори, защо, както смятат те, се шири безнаказаност за нарушителите на правилника за движение по пътищата.

Веселка Василева, близка на загиналия Любомир Алексиев, каза, че той работи като международен шофьор от много години, има милиони километри зад волана на тежкотоварен камион и е един от най-предпазливите при шофиране. В началото на годината Алексиев имал 15 дни отпуск и бил в Монтана при семейството си. На 27 януари той тръгнал с личната си кола и със съпругата си към София да купи играчки и други неща за децата и на разклона при село Краводер, Врачанско, върху него връхлетял автомобил „Мерцедес“.

Полицията охраняваше протеста и спря движението в участъка от пътя, който беше блокиран, пише БТА.