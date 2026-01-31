IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 21

Протест блокира главния път при разклона за село Телиш

Организира го бащата на загиналата 12-годишна Сияна

31.01.2026 | 09:21 ч. 3
Снимка: архив, БГНЕС

Снимка: архив, БГНЕС

Участък от Главния път I – 3 (Бяла - Ботевград) при разклона за село Телиш ще бъде блокиран днес заради протест срещу войната по пътищата. Той се организира във фейсбук от Николай Попов, баща на 12-годишната Сияна, която загина при катастрофа на участък от този път на 31 март миналата година. На 31 януари се навършват десет месеца, откакто загубихме Сияна. В нейна памет и в памет на всички жертви, в името на живите, организираме протест-блокада, написа Попов.

Протестът е насрочен за 12:00 часа, като се предвижда пътят да бъде затворен за два часа. 

Исканията на протеста са за адекватни действия на държавата за спиране на войната по пътищата; извършване на основен ремонт на пътя; намаляване на максимално допустимата скорост за товарни автомобили в Закона за движение по пътищата; увеличаване на контрола от страна на МВР и Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“; правилно управление на средствата от Фонда за пътна безопасност. Настоява се и за реформа в правосъдието чрез Закон за вещите лица, създаване на Институт на вещите лица и ускоряване на сроковете за присъди при дела за отнет човешки живот.

Свързани статии

Повод за протеста стана и катастрофата от 28 януари на отсечката от пътя между селата Телиш и Горни Дъбник, при която загина бившият кмет на община Червен бряг и лекар д-р Цветан Костадинов, припомня БТА.

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

протест село Телиш
Новини
Виж всички новини
България
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem