С колко ракети остана Иран?

Твърденията на администрацията на Доналд Тръмп, че военният капацитет на Иран е "унищожен", противоречат на собствените му разузнавателни доклади, според американски медии.

Иран е възстановил оперативния достъп до почти всички свои ракетни обекти - 30 от 33 - които поддържа по протежение на Ормузкия проток, твърдят класифицирани оценки, видени от New York Times. Докладите са били показани на политици във Вашингтон.

Американското разузнаване също така изчислява, че Иран запазва достъп до около 70% от мобилните си пускови установки и запазва приблизително 70% от предвоенните си ракетни запаси, които включват балистични и крилати ракети.

Миналия месец министърът на войната на САЩ Пийт Хегсет заяви на пресконференция, че американските и израелските удари са "унищожили иранската армия", добавяйки, че те са "неефективни в бойно отношение за години напред".

В началото на конфликта Иран е разполагал с около 2500 балистични ракети

Те могат да бъдат изстрелвани или от задната част на камиони, или от подземни силози, според израелския изследователски център "Алма".

Броят им е намален до около 1000 ракети, според доклад на центъра, публикуван през март.

Последните доклади тази седмица подчертават предишни оценки на иранската устойчивост. "Алма" вече е оценявала, че в края на 12-дневната война миналата година Иран е останал с около 1500 ракети, но през следващите осем месеца е успял да произведе още 1000 - което предполага, че Техеран може да успее бързо да попълни запасите си, въпреки бомбардировките на САЩ и Израел, насочени към военно-промишления му комплекс.

Подполковник Сарит Зехави, резервист от Израелските отбранителни сили и ръководител на центъра, заяви, че е "изненадана" от това колко успешно Иран е успял да възстанови силите си след войната миналия юни.

До момента САЩ са похарчили $29 милиарда за войната срещу Иран

"Ако народът на Иран не завърши работата, тогава Ислямската република ще остане на власт и те ще направят всичко възможно, за да възстановят тези способности, и ще получат помощ от Русия и Китай", каза тя, цитирана от The Times.

За израелската служба за сигурност дъждът от суббоеприпаси, който се изсипа върху една от най-гъсто населените части на Израел в началото на миналогодишната война, беше доказателство, че Иран може да е на изчерпване на балистичните ракети.

От изстрелването на десетки балистични ракети на ден в началото на триседмичния конфликт, честотата на стрелба на Техеран спадна значително.

Тази година оценката беше, че американските и израелските въздушни удари са намалили способността на Техеран да извършва ответни удари.

Прибягвайки до касетъчни боеприпаси - бойни глави, забранени от международното право, които разпръскват "бомби" върху голяма площ и увеличават максимално способността на ракетата да нанася щети - някои смятат, че Техеран е показал, че запасите му от ракети са изчерпани.

За Израел касетъчните боеприпаси представляват допълнително предизвикателство. Балистичните ракети, които ги носят, трябва да бъдат свалени, преди да се разпаднат, така че дори атаките да са по-редки, те са потенциално по-смъртоносни.

"Предизвикателство е, защото прозорецът за прихващане е по-малък. Трябва да ги прихванете, преди касетъчните бомби да напуснат ракетата", каза Зехави.

Балистичните ракети на Иран са основното оръжие, което може да се използва за нанасяне на щети на регионалния им враг. Поради това САЩ и Израел атакуваха подземните складове и фабрики за балистични ракети на Иран в Шираз, Табриз, Ахваз, Карадж, Исфахан, Бушер и Керманшах.