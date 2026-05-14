Пътят към Пампорово пропада още, мост ли е решението?

Свлачището в Родопите продължава да е активно, а пътят все още се свлича в бездната. До успокояването на земята на практика там нищо не може да бъде правено. Според регионалния министър Иван Шишков решението е изграждането на мостово съоръжение, но кога ще се случи това, никой не може да каже.

Без пряк път е всеки от Смолян, който работи в Пампорово. Бригада пътува всеки ден, за да укрепи друг терен в комплекса.

“Доста се усложнява. Пътувам или през Рожен, или през Стойките. През Стойките пътят е малко по-лош и там скоростта е около 40 км“, разказва работник пред bTV.

В подобно положение са всички, които работят в Пампорово. Строителният министър дойде на инспекция.

“Най-вероятно ще прибегнем като техническо решение до това да направим нещо като мостово съоръжение, по най-бързия начин да възстановим пътя. Въпросът за свлачището обаче си остава и продължаваме да търсим причината за това свлачище“, посочва Иван Шишков, министър на регионалното развитие.

И язовирът над свлачището отново влезе във фокуса на службите. Той все още не е напълно обследван, за да се изключи възможността да е причина за свлачището. На практика събира всички води, които се стичат по южния склон на връх Снежанка.

Последният ремонт е от 2017 година

Последно водоемът е бил ремонтиран през 2012 г., а властта показа снимки, че е бил източван, което според тях е сигнал за проблем.

“Но няма никаква мембрана, нищо няма“, казват на място.

Службите в момента търсят най-краткия маршрут, който до изграждането на моста да бъде като байпас между Смолян и Пампорово. Черен път над свлачището до вчера се използваше като авариен, но вече е затворен от частника, през чийто имот преминава.

Хотелиер коментира, че ако не се направи обходен път, който да обслужва Смолян с Пампорово, курортът е обречен.

Според областния управител решение има. “Има и общински път, малко по-отляво, посока Смолян – Пампорово. Малко е тесен габаритът, но вероятно ще се случат нещата“, казва Георги Пепеланов, областен управител на Смолян.

Бедственото положение остава в сила. Предстои укрепване на старо свлачище в района на Стойките, откъдето в момента минава един от алтернативните маршрути.