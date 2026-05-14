Нови неприятности за Бритни: "лае и носи нож“ в ресторант

Поп звездата Бритни Спиърс е предизвикала хаотична сцена по време на вечерно излизане в ресторант в Лос Анджелис в сряда, само дни след като е напуснала рехабилитационния център и се е признала за виновна в шофиране в нетрезво състояние.

44-годишната певица е изглеждала развълнувана по време на посещението си в Blue Dog Tavern в Шърман Оукс, според множество свидетели, публикувани в TMZ.

Източници описват напрегната и необичайна атмосфера, тъй като поп звездата е повишавала тон, викала е и е издавала звуци на лай.

В един момент, според посетителите, Спиърс е минала покрай маса, държаща нож, което е предизвикало безпокойство сред клиентите.

Свидетели казват, че Спиърс е споделила храна с неидентифициран мъж, който я е придружавал, и е изглеждала привързана, казвайки му "Обичам те“, въпреки че не е ясно дали коментарът е бил сериозен или шеговит.

Съобщава се, че персоналът на ресторанта е трябвало да се намеси, когато Спиърс е запалила цигара близо до входа.

"Това е напълно преувеличено. Тя просто е разказвала историята за това как кучето ѝ е лаело по съседите", коментира представител на звездата пред медиите.

Според източници на TMZ, Спиърс в крайна сметка е била ескортирана до вкъщи от екипа си за сигурност.

Вътрешни източници казаха, че посетителите не са осъзнали, че непостоянното поведение идва от самата поп звезда, докато тя не си е тръгнала.

На масата ѝ остана смачкано, сгънато меню, като един свидетел отбеляза, че изглежда "сякаш малко дете е било там“.

Що се отнася до храната ѝ, източници твърдят, че Спиърс е поръчала бургер и пържени картофи, но е яла много малко, като е съсредоточила вниманието си главно върху пържените картофи.

Няколко неща, включително нещо, което изглеждаше като чаша портокалов сок, бяха оставени недокоснати.

Необичайната сцена бързо се превърна в "тема за разговори в ресторанта“, като един свидетел отбеляза, че това "ще се случи само в Лос Анджелис“.

Пълното изявление на представителя на Спиърс гласи: "Това е напълно преувеличено. Бритни се наслаждаваше на тиха вечеря с асистента и бодигарда си. Тя просто разказваше историята за това как кучето ѝ лаело по съседите. В нито един момент не е изложила никого на опасност с нож. Тя рязаше хамбургера си наполовина. Тази постоянна атака срещу всичко, което прави, и точно това се случи преди 20 години, когато медиите се опитаха да изобразят Бритни като лош човек. Това е абсурдно и трябва да спре сега".

Това се случва, след като Спиърс пропусна рядко семейно събиране в събота, където дъщерята на сестра ѝ Джейми Лин, Мади, беше отпразнувана за завършването на гимназия.

Певицата се призна за виновна в шофиране в нетрезво състояние миналата седмица, само два месеца след ареста си.

Само дни преди да се признае за виновна, тя напусна рехабилитационен център за злоупотреба с вещества след триседмичен престой.

Лудориите не спряха дотук: по-рано тази година тя беше забелязана да излиза олюляващо се от бар, стискайки чаша за шампанско, а профилът ѝ в Instagram беше пълен със снимки с топлес.