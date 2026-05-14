В разгара на войната в Иран, Нетаняху тайно е посетил ОАЕ

Израелският премиер Бенямин Нетаняху твърди, че е посетил тайно Обединените арабски емирства и се е срещнал с техния президент в разгара на войната в Иран, съобщава BBC.

Офисът на Нетаняху заяви, че срещата между израелския премиер и президента шейх Мохамед бин Зайед е довела до "исторически пробив“.

Малко след това обаче външното министерство на ОАЕ заяви, че твърденията за посещението са "напълно неоснователни“ и настоя, че отношенията между двете страни не се основават на "неофициални договорености“.

Иран е ударил няколко цели в Емирствата по време на конфликта, а Техеран многократно е критикувал страната за това, което вижда като по-тесни връзки със САЩ и Израел.

Иранският външен министър Абас Арагчи заяви, че Нетаняху е "публично разкрил това, което иранските служби за сигурност отдавна са казали“ на лидерите на страната.

Той добави, че тайното споразумение с Израел е "непростимо“ и тези, които го направят, "ще бъдат подведени под отговорност“.

ОАЕ отрича

В изявлението си външното министерство на ОАЕ отрече съобщенията за предполагаемо посещение на Нетаняху или друга израелска военна делегация в страната.

"ОАЕ потвърждават, че отношенията им с Израел са публични и се провеждат в рамките на добре познатите и официално обявени Авраамови споразумения и не се основават на непрозрачни или неофициални договорености", се казва в изявлението на Емирството.

Авраамовите споразумения са набор от споразумения, които установяват нормализирани отношения между Израел и няколко арабски страни по време на първия мандат на президента Тръмп.

Ройтерс цитира източник, според който срещата между Нетаняху и президента на Емирствата се е състояла в Ал-Айн, град-оазис близо до границата с Оман и е продължила няколко часа.

Във вторник посланикът на САЩ в Израел Майк Хъкаби заяви, че Израел е изпратил противоракетни батареи от своята система "Железен купол“, за да помогне на ОАЕ в борбата с иранските атаки.

"Железен купол“ е усъвършенствана израелска система за противовъздушна отбрана, използвана за прихващане и унищожаване на редица въздушни ракети, ракети и дронове.

Хъкаби заяви, че разполагането на "Железния купол“ е резултат от "изключителни отношения между ОАЕ и Израел“, основани на Авраамовите споразумения.

Израел и войната на САЩ с Иран изглежда са задълбочили тези отношения - и са развили съюза и във военно отношение.